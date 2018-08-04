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Kahramankazan'da etkili yağmur ekili alanlara zarar verdi

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde son iki gündür etkili olan yağmur ekili alanlara zarar verdi. Kahramankazan'da iki gün önce gece yarısı bastıran yağmurun ardından D 750 Devlet Karayolu iki saat ulaşıma kapanmış, Güvenç Mahallesinde...

Kahramankazan'da etkili yağmur ekili alanlara zarar verdi

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde son iki gündür etkili olan yağmur ekili alanlara zarar verdi.
Kahramankazan'da iki gün önce gece yarısı bastıran yağmurun ardından D 750 Devlet Karayolu iki saat ulaşıma kapanmış, Güvenç Mahallesinde bulunan sebze tarlaları büyük hasar görmüştü. Aynı mahalle bir kez daha felaketi yaşadı. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağış şiddetini arttırarak bir kez daha sele neden oldu. Sel felaketinin ardından domates, biber, fasulye, şeker pancarı ve kabak tarlalarının yanı sıra bazı bağ evleri de büyük hasar gördü.Güvenç Mahallesi Muhtarı Mehmet Vural,  ""ütün bahçelerimizin, bağ evlerimizin hali içler acısı. Mahallemizin acil olarak dere ıslahına ihtiyaç vardır. Dere ıslah edilmediği sürece iki damla yağmurla birlikte mahallede sel felaketi yaşanıyor. Bu zararımızın tespiti ve devletimiz tarafından en azından bir bölümünün karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Selden görüntü

-Ekili alanlardan görüntü

-Muhtar Vural ile röp.

Detay

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMAKAZAN,()

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