KAĞITHANE'DEKİ OTOBÜS KAZASI KAMERADA 

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ek görüntü

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-Güvenlik kamerası

-Kaza anı

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar



