KAĞITHANE'DE YOLDA ÇÖKME 

"ÇÖKEN ALAN GİTTİKÇE GENİŞLEDİ"
Görgü tanığı Ali Rıza Mızrak, "Sabah saatleriydi, daha çökme yaşanmamıştı. Belediye ekipleri burada temizlik yapıyordu. O sırada yolda bir çökme oldu. Çöken alan gittikçe genişledi. Daha sonra yetkililer geldi, çalışma başlattı. Önce çukur oluştu sonra etrafı genişledi. Araçların geçtiği sırada çökme yaşansaydı kazalara sebebiyet verebilirdi." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Çöken yoldan görüntü
-İBB'ye bağlı ekiplerin yolu onarma çalışmaları
-Trafikten görüntü
-Görgü tanığıyla röp
-Genel ve detaylar