KAĞITHANE'DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN KAMYONET KAMERADA

Haber: Özgür EREN-İSTANBUL

Kağıthane'de bir kamyonetin park halindeyken yokuş aşağı kayıp, yol kenarındaki 6 araca çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta 34 GR 7598 plakalı kamyonetin sürücüsü aracını yokuş aşağı olan sokakta park etti. Sürücü, eşyaları indirdiği sırada, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Kamyonet, sokak boyunca park edilmiş 6 araca çarparak durabildi. Kamyonetin yokuş aşağıya kayması güvenlik kamarası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonet yokuş aşağı hızla ilerliyor. Kamyonetin arkasından koşanlar kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kamyonetin yokuş aşağıya ilerlemesi

-Arkasından koşanlar