KAĞITHANE'DE RİSKLİ BİNA EKİPLER TARAFINDAN YIKILDI

HABER/KAMERA: Ali AKSOYER- Semih ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL



Kağıthane’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 35 bin metrekare alanda 123 bina riskli yapı olarak tespit edilip, yıkımlarına başlanmıştı. Riskli olduğu belirlenen son bina da bugün ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi´nde 22 Nisan tarihinde Akıcı Sokak’ta istinat duvarının yıkılması sonucu toprak kayması meydana gelmiş, civarda bulunan bina sakinleri tahliye edilmişti. İstinat duvarının yıkılmasından kısa bir süre sonra alanda bulunan 4 katlı bir bina çökerken hemen yanındaki bina ise güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılmıştı. Bölgede riskli olarak tespit edilen 123 binadan bugüne kadar 122'si ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılmıştı. Dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Akıcı Sokak’ta riskli olduğu belirlenen bir başka bina ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de binanın kontrollü şekilde yıkılma anında bölgedeydi. Öztekin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "22 Nisan tarihinde bir istinat duvarının çökmesinden kaynaklanan bir durum ortaya çıkmıştı. Çevresindeki diğer binalara baktığımızda da çoğunun çürük bina olduğunu gördük. Sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte burası kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bu alanda 123 bina ve 700'den fazla bağımsız birim vardı. Binaların 60, 70 yıllık binalar olduğunu görmüş olduk. Bu süre içerisinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte bölgede çalışmalara hız verdik. Hızlı şekilde tahliye işlemlerine başladık bölgede. Tahliye işlemlerini yaparken de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kira giderleri devletimiz tarafından karşılandı. Yine aynı şekilde taşınma ücretlerini verdik. Bundan sonraki süreçte de bölgemizdeki çalışmalara hızla devam edeceğiz. 180 bin bağımsız bölgeden 120 bin bağımsız deprem bölgesini yenilemiş olduk. depreme dayanıksız, kentsel dönüşüme uygun yerler varsa bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Dün yaşanan deprem sonrasında alınan ihbarlara da değinen Öztekin, "Dünkü depremden sonra hemen kriz masasını kurduk. Dün bize yaklaşık 98 ihbar geldi. 10 ayrı ekip kurduk. Ekiplerimiz ihbar bölgelerine gittiler. Kağıthane'de yaklaşık 6 binamızın tahliyesini gerçekleştirdik. Onlar şu an da otelde, komşularında ve akrabalarında konaklıyorlar. Çalışmaları yapıp kentsel dönüşüm kapsamında gerekirse yıkımını gerekirse tekrar geri dönmelerinin çalışmasını başlatmış olacağız." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binanının yıkımından görüntüler

-Ekiplerin çalışmasından görüntüler

-Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in açıklaması

-Muhabir Anonsu (Semih Çalışkan)

-Genel ve detaylar