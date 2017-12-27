Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan: Özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz
Erdoğan: Beşar teröristtir, 1 milyon...
Ak Parti'den Abdullah Gül'i KHK açıklamasına sert tepki
Gül'e KHK tepkisi
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı

KAĞITHANE'DE POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul Kağıthane'de 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı, pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.  Olay, sabah saatlerinde Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan iki...

KAĞITHANE'DE POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul
Kağıthane'de 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı, pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. 
Olay, sabah saatlerinde Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan iki katlı evin giriş katında yaşandı. İddiaya göre, 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı odada yalnız bulunduğu sırada pompalı tüfeği başına dayayıp tetiği çekti. Bir süredir birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu kadın, silah sesi üzerine Çalışçı'nın bulunduğu odaya girdi. Kadın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Çalışcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri dairede inceleme yapıp, delil topladı. Çalışcı'ın borçları olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Evin önündeki sağlık ekipleri
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Delillerin çıkarılması
-Tüfeğin kutu içinde çıkarılması
-Cenazenin çıkışı
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar
 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,