Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Kaymakamlık binası önünde el bombası...
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok sert cevap
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok...
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...

KAĞITHANE'DE POLİSLE SOYGUNCULAR ÇATIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI (ek bilgi ve görüntülerle)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI / İSTANBUL   Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı. Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. Kaçan iki şüpheli...

KAĞITHANE'DE POLİSLE SOYGUNCULAR ÇATIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI (ek bilgi ve görüntülerle)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI / İSTANBUL  
Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı. Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. Kaçan iki şüpheli de kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. 

Kağıthane'de gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri, iki kişiden şüphelenerek takibe aldı. Şüpheliler, Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak'ta bir markete girince polis de arkalarından girdi. Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan çatışmada bir polisle bir şüpheli yaralandı. Yaralı soyguncu yaya olarak kaçarken diğer şüpheli de motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce yaya olarak kaçan yaralı şüpheliyi ardından da motosikletle kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 

Görüntü dökümü:
--------
-Ambulansın gidişi
-Polis ekiplerinin koşuşturması
-Motosikletlilerir çevirmesi
-Özel harekat polislerinden görüntü
(EK GÖRÜNTÜ)
-Vatandaşla röp.
-Olay yeri inceleme çalışmaları
-Soyguncuların motosikletle markete gelmesi ve içeri girmesi(Güvenlik kamerası)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,