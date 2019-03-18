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KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL Kağıthane'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.   Olay saat 04:30 sıralarında...

KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL
Kağıthane'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.  

Olay saat 04:30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Dünür Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Zehra Öz'e ait 07 ATE 76 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. 
 
Görüntü dökümü:
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-Yanan otomobil
-Aracın sahibi kadının görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler
 

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