KAĞITHANE'DE LASTİK DEĞİŞTİREN KİŞİNİN ÜSTÜNE İSTİNAT DUVARI YIKILDI
Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () KAĞITHANE'de kamyonetinin lastiğini değiştiren bir kişinin üzerine istinat duvarı yıkıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmazken yıkılan duvar belediye ekipleri...
Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () KAĞITHANE'de kamyonetinin lastiğini değiştiren bir kişinin üzerine istinat duvarı yıkıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmazken yıkılan duvar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Olay, Nurtepe Çoruh Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ümit Sinop isimli kişi park halindeki kamyonetinin lastiğini değiştireceği sırada evin istinat duvarı gürültü ile Sinop'un üzerine devrildi. Sesi duyan çevredekiler Ümit Sinop'un yıkılan duvarın altında kaldığını görüp yardıma koştu. Molozların altından çıkarılan Sinop yaralandı. Olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ümit Sinop'un göğsünden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri yıkılan istinat duvarının molozlarını kepçeyle kaldırdı.
Görüntü Dökümü
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-Yıkılan duvarda genel ve yakın detaylar
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Sokaktan detay görüntü
-Sokak sakinlerinden detay görüntü
-Krikodan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
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