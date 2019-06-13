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KAĞITHANE'DE KARI-KOCA KAVGA EDİP BİRBİRLERİNİ YARALADI

Haber - Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL () Kağıthane'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı. Koca, eşinden şikayetçi olmak isteyince ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Olay, Hürriyet Mahallesi Cami Arkası...

KAĞITHANE'DE KARI-KOCA KAVGA EDİP BİRBİRLERİNİ YARALADI

Haber - Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()
Kağıthane'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı. Koca, eşinden şikayetçi olmak isteyince ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
Olay, Hürriyet Mahallesi Cami Arkası Sokak 5 Numaralı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Gökçen (60) ve İsmail Gökçen çifti saat 16.00 sıralarından evde kavga etmeye başladı. Bir süre sonra çift, evde bulunan eşyaları birbirlerine atmaya başladı. Melahat Gökçen evde bulunan kesici bir cismi fırlatarak kocasını çenesinde yaraladı. Bunun üzerine İsmail Gökçen de kesici bir cisim ile karısını başından yaraladı.
Gürültüyü duyup üst kata çıkan komşular, çifti kanlar içerisinde görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahaleyi evde yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Koca İsmail Gökçen eve gelen polislere karısından şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine İsmail Gökçen, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Polis ve sağlık ekiplerinin koşarak eve girmesi
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Evden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Polis ve ambulans araçlarından detay görüntü
-Sokak sakinlerinden detay görüntü
-İsmail Gökçenin evden çıkıp polis aracına binmesi
-Polis aracının gidişi    


 

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