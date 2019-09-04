KAĞITHANE'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN

Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Kağıthane'de bir iş merkezinin 4. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi , Anayurt Sokak’ta bulunan 5 katlı iş merkezinin 4. katında bulunan bir diş protez laboratuvarında yangın çıktı. Görenler olayı hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangına kısa zamanda müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Yanan laboratuvarda oksijen tüpü olduğunu bilen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini uyardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Yanan laboratuvar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekipleri

-Toplanan mahalle sakinleri

-İtfaiye ekiplerini uyaran vatandaş

-Genel ve detay görüntüler