KAĞITHANE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul

Kağıthane'de yükselen silah sesleri hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Sahra Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. İddiaya göre 35 yaşındaki Hakan T. giriş kattaki evinin balkonundan havaya ateş açmaya başladı.



POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine özel harekat timleri ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sokağı ablukaya alan polis ekipleri, binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Yoğun güvenlik önlemlerinin altında binaya özel harekat timleri girdi. Ekiplerin seslenmesine karşılık verilmemesi üzerine koç başı ile kapı kırılarak içeri girildi.



SİLAHI ARKA BAHÇEYE ATTI

Kapının kırılmasının ardından içeri giren özel harekat ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda silahın bulunamaması üzerine polisler binanın etrafında arama yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren aramaların ardından olayda kullanılan silah arka bahçede bulundu.



GÖZALTINA ALINAN ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Evde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekip otosuna bindirilen Hakan T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin güvenlik önlemi alması

-Özel harekat timlerinin binaya girmesi

-Kapının kırılması

-Evden gelen sesler

-Poşet içindeki silahın görüntüsü

-Zanlının evden çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler