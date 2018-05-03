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KAĞITHANE'DE FRENİ BOŞALAN KAMYONET 4 ARACA ÇARPTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA / İstanbul Kağıthane'de bir sokakta freni boşalan kamyonet, 4 otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.  Kaza, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur...

KAĞITHANE'DE FRENİ BOŞALAN KAMYONET 4 ARACA ÇARPTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA / İstanbul
Kağıthane'de bir sokakta freni boşalan kamyonet, 4 otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. 
Kaza, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 
Mikail Serçe, sokak üzerinde bir markete mal teslimi için kamyoneti yokuş aşağı park edip araçtan indi. Bu sırada araç hareket etti ve ilerlemeye başladı. Kamyonet, park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Kazada otomobili hasar gören Sinan Korkut, "Sürücü markete mal indirirken kamyonetin freni  boşalarak aşağıya kaymış. Şoför kamyonetin arkasından koştu; ama yetişemedi. Kamyonet park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durdu. Ölen ya da yaralana olmadı. Sadece hasar var" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Freni boşalan kamyonet
-Kamyonetin çarptığı otomobiller
-Otomobili hasar gören kişi ile röp.
-Genel ve detay görüntüler 

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