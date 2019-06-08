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KAĞITHANE'DE FIRINCIYI YARALAYAN ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Haber-Kamera: İSTANBUL,()  Kağıthane'de kendilerini işten çıkarmak isteyen fırın sahibini yaralayan 2 kişi tutuklandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da Talat Paşa Mahallesi'ndeki bir fırının sahibi olan İlker...

KAĞITHANE'DE FIRINCIYI YARALAYAN ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Haber-Kamera: İSTANBUL,() 
Kağıthane'de kendilerini işten çıkarmak isteyen fırın sahibini yaralayan 2 kişi tutuklandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da Talat Paşa Mahallesi'ndeki bir fırının sahibi olan İlker P'nin silahla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Fırındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve iş yeri sahibinin ifadesine başvuran ekipler, yaralama olayını fırında çalışan Eren U. ve Abdulkadir Ö'nün yaptığını belirledi. Polis ekiplerince 6 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularında, iş yeri sahibinin kendilerini işten çıkarmak istediğini söylemesi üzerine yaşanan tartışma sırasında olayını gerçekleştiğini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

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