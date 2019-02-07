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KAĞITHANE'DE BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL / İSTANBUL Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın,...

KAĞITHANE'DE BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL / İSTANBUL
Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan çeşitli işyerlerinin olduğu iş merkezinin çatısında çıktı. Binadan dumanların 
yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiği görülürken 5 ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler 
-Alevlerin yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi


 

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