 - KAFTANCIOĞLU SÜTLÜCE'DE ÇÖKEN BİNANIN SAKİNLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar ve CHP Kent Suçları Komisyonu üyeleriyle birlikte Sütlüce'de çöken binanın bulunduğu alanda açıklama yaptı.

"BU MANZARA KÖTÜ ÖRNEKLERİN ARTARAK DEVAM EDEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Çöken binada oturan aileler ile çevresinde boşaltılan binaların sahipleriyle görüşen Canan Kaftancıoğlu, teknik rapor hazırlanacağını ve bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Kaftancıoğlu, "Burada bir otel inşaatı yapılırken hiç önlem alınmadan binanın göz göre göre çökmesi, yine bir okul bahçesinde çökme meydana gelmesi, Ümraniye'de bugün istinat duvarının çökmesi rant belediyeciliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından manidar. Bu olaylarda herkesin en büyük tesellisi can kaybının olmamasıdır. Ancak önüne geçilebilir bu durumların olmaması için bundan sonra CHP olarak Kent Suçları Komisyonu Başkanlığı'nda her türlü çalışmayı yapacağız. Bu süreçte mağdur olan vatandaşlarımızın hem mağduriyetlerinin giderilmesi hem de başka vatandaşların mağdur olmaması için her türlü çalışmayı yapacağız. Bu acı manzara ne yazık ki İstanbul'da yaşayabileceğimiz kötü örneklerin artarak devam edebileceğini gösteriyor" dedi.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM TOPLANMA ALANLARI

İstanbul'da deprem toplanma alanları konusuna da değinen Canan Kaftancıoğlu, bu alanların bir bir yok edildiğini öne sürdü. Kaftancıoğlu, "763 deprem toplanma alanı diye söz edilen yerlerden şu anda 77 tanesinin kaldığı ifade ediliyor. Ne acıdır ki bu 77 toplanma alanının nerede olduğundan hiçbirimizin haberi yok. Bunların tamamını bizler, bütünsel bir şekilde değerlendirip bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

"DENETİMLERİN HERHANGİ BİR KEYFİYETE YER VERMEDEN YAPILMASI"

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar ise yaptığı açıklamada yaşanan olayların İstanbul'da bir afet anında ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğine işaret etti

Açıklamalar sırasında çöken binada oturanlar ve çevredeki boşaltılan binalarda yaşayan mağdur vatandaşlar da konuştu. Çöken binada kiracı olarak bulunan Orhan Dal, "Geçen hafta salı günü bu olayı yaşadık. 6 gündür bekliyoruz ve henüz bize bir şey söylenmedi. Yetkililerin buraya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Canan Kaftancıoğlu, ailelerle beraber olayın yaşandığı bina ve çevresindeki binaları gezdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kaftancıoğlu ve partililerin gelişi

-Mağdur ailelerle konuşması

-Kaftancıoğlu'nun açıklaması

-Mağdur Orhan Dal'ın konuşması

-Şehir Plancıları Odası Sekreteri Atlar'ın konuşması

-Çöken bina ve çevresinde görüntüler

-Genel ve detaylar