Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

KADRİ GÜRSEL'İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine bugün adliyeye giderek teslim olan ve  Metris Cezaevine konulan Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi.  HAKİMLİK, TALEBİN...

KADRİ GÜRSEL'İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine bugün adliyeye giderek teslim olan ve  Metris Cezaevine konulan Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi. 

HAKİMLİK, TALEBİN KABULÜNE KARAR VERDİ
Bakırköy İnfaz Hakimliği kararında, Metris 1 Nolu T Tipi Ceze İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığı ile dilekçe gönderen hükümlü Kadri Gürsel'in kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında geçirme isteminde bulunduğunu belirtti. İnfaz Hakimliği de kararında; "Kadri Gürsel'in 5275 sayılı yasanın 105/A maddesinden yararlanabileceği sabit olmakla güvenlik gerekçesi dikkate alınarak kapalı ceza infaz kurumunda kendi iradesi dışındaki bir nedenle kalmakta olduğunun kabulünün gerektiği, koşullu salıverilme tarihinin 15 Mayıs 2020 olduğu, ceza infaz kurumunda iyi halli bir hükümlü olup, herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı bildirildiğinden ve yine yasanın getirmiş olduğu ana unsurlardan olan kendi iradesi dışında bir nedenle ceza infaz kurumunda bulunma koşulunun da gerçekleştiği anlaşılmakla yönetmeliğin açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacak gruplar arasında saydığı bir suçtan dolayı hükümlü olmadığı görülmekle talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir" denildi. 

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Kadri Gürsel'in 5275 sayılı yasanın 105/A maddesine göre talebinin kabul eden Bakırköy İnfaz Hakimliği, Gürsel'in tahliyesini kararlaştırdı. Bakırköy İnfaz Hakimliği,  Gürsel'in adresinin bağlı olduğu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nce infazının gerçekleştirilmesine de karar verdi. 

Görüntü Dökümü:
---------
Gürsel'in cezaevine getirilmesi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328