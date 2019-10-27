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Kadirli'deki orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü

  Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü. Kadrili ilçesi Akarca Yaylasi Çevlik mevkiindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye...

GÜNDEM 27.10.2019, 17:17
Kadirli'deki orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü

 

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü.

Kadrili ilçesi Akarca Yaylasi Çevlik mevkiindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle de havadan destek verildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

6 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()

 

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