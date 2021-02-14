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Kadir Topbaş'ın cenazesinde izdiham! Mesafe kalmadı...
İstanbul eski Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze merasiminin ardından Cammi avlusunda toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Cenaze de adeta izdiham görüntüsü sergilendi.
GÜNDEM 14.02.2021, 16:45 14.02.2021, 16:55 Murat Aydın
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İstanbul eski Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze merasiminin ardından Cammi avlusunda toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Cenaze de adeta izdiham görüntüsü sergilendi.
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