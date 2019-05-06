KADİR MISIROĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL()

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden yazar Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Bilal Erdoğan katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım törene çelenk gönderdi.

Mısıroğlu'nun cenazesi caminin avlusundaki musalla taşına konuldu. Tabutun üzerine Kâbe örtüsü serildi. Mısıroğlu'nun sevenleri tabutun etrafında toplandı. Taziyeleri oğlu Sünusi Mısıroğlu kabul etti. Cenazenin başında Osmanlı ve Türk bayrağı da tutuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Mısrıoğlu'nun naaşı, Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreni

-Genel ve detaylar



