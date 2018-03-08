 - KADINLARDAN 8 MART İÇİN "ÖZEL" KLİP 

" 'ARTIK YETER, DUR' DEMEK İSTEDİK"

* Türkiye'nin ilk çok sesli kadın korosu Sirene, kadının toplumdaki yerini ironik bir dille anlatan özel bir video hazırladı.

* Şefliğini bir erkeğin yaptığı Sirene'nin üyesi kadınlar, "Bu gidişata 'artık yeter, dur' demek istedik" dedi.

Haber: İlknur SARGUT - Kamera: Ömer HASAR /İSTANBUL, ()

'UZAK denizlerden gelir sesimiz' sloganıyla yola çıkan Türkiye'nin ilk çok sesli kadın korosu 'Sirene', 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ironik bir dille kutladı. Bora Ayanoğlu'nun 'Adım Kadın' adlı parçasını şef Volkan Akkoç önderliğinde seslendiren 17 kadın, hazırladıkları özel video ile kadınların güçlü ve yaşamın her alanında var oldukları mesajını verdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Volkan Akkoç önderliğinde 3 yıl önce kurulan Türkiye'nin ilk çok sesli kadın korosu Sirene, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için repertuvarına bir parça daha ekledi. Kadının toplumdaki yerini ironik bir dille anlatan söz ve müziği Bora Ayanoğlu'na ait olan parçayı 17 kadından oluşan kadın korosu seslendirdi. Dünyada ve Türkiye'de artan kadına şiddete karşı böyle bir parçayı seçip seslendirdiklerini söyleyen koro üyesi kadınlar "Kadının gücünü müzikle ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

"TÜRK KADINININ SESİNİ AVRUPA'YA DUYURACAĞIZ"

Sirene'yi 3 yıl önce devlet konservatuvarından mezun olan genç kadınlarla birlikte kurduklarını belirten Şef Volkan Akkoç, 10 kişiyle başladıkları müzik serüvenlerine şu an 17 kadınla devam ettiklerini söyledi. Türk kadınının sesini Avrupa'da da duyurmayı hedeflediklerini ifade eden Volkan Akkoç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 'Adım Kadın' parçasını seçme nedenlerini şöyle anlattı: "Hedefimiz kadınlar tarafından seslendirilen Türk müziğini ülkemize olduğu kadar Avrupa'ya da duyurmak. Biz de söz ve müziği Bora Ayanoğlu'na ait daha önce Hümeyra ve Zuhal Olcay tarafından seslendirilen 'Adım Kadın' isimli parçayı tekrar yorumladık. Bu topraklarda tarih boyunca büyük bir öneme sahip olan kadınların başarılı, fedakar, azimli karakterlere sahip olduklarını kanıtlamak istedik"

"EZİLEN KADINLARIN SESİ OLMAK İSTEDİK"

Koroya kurulduktan bir süre sonra dahil olduğunu söyleyen İngilizce Öğretmeni Merve Berrak, "Koromuz kadınlardan oluşan cıvıl cıvıl, dopdolu bir koro. Konservatuar mezunları, öğrencileri ve benim gibi yıllarını koroya vermiş kişilerden oluşuyor. Yorumladığımız parça ile de ezilen, hor görülen, dayak yiyen kadınların sesi olmak ve bu gidişata 'artık yeter, dur' demek istedik" dedi. 'Parçada yer alan sözlerin aksine kadın olarak hükmümüz var' diyen Canan Bozkurt ise, "Git gide erkek egemenliğinin ön plana çıktığı günümüzde kadının da sosyal hayatta ne kadar önemli yeri olduğunu seslendirdiğimiz parça ile vurgulamak istedik. Aslında hükmümüz var, kadınlar var, artık sesimizi duysunlar istiyoruz. Yaşanılan bu çirkin olaylar, kadına yönelik şiddet umuyoruz ki son bulur" diye konuştu.

"KADININ GÜCÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ"

Kadının içindeki gücü müziğin gücüyle ön plana çıkaracaklarını anlatan Sinem Akardoğan, Sirene'nin hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Farklı ses gruplarından 17 kadın bir aradayız ve beraber müzik yapıyoruz. Hem dünya hem Türkiye müziklerini seslendiriyoruz. Ülkemizi yurt dışında Türkiye'nin kadınları olarak temsil ediyoruz ki bu bizim için çok iyi bir şey. Geçen yıl ödül de aldık. Bu yıl da en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye'de kadın olmak çok kolay değil, hazırladığımız bu parçada aslında kadının gücünü öne çıkarmaya çalıştık. Türkiye'de kadınlar güçsüz gözüküyor, aslında çok güçlüler. İçlerindeki bu gücü müzikle dışarı çıkarabilmek bizim için çok önemli."

Kadınların her alanda söz hakkı olması gerektiğini anlatan Günseli Seda Çetinkaya ise "Çünkü parçada kadının dinlenmediği, sözünün geçmediği anlatılıyor ama dünyada ve Türkiye'deki güçlü kadın simgeleriyle bu sözlerin geçerliliğin olmadığını göstermeye çalışıyoruz" dedi.

ALMANYA'DAN ALTIN MADALYA İLE DÖNMÜŞLERDİ

2015 yılında kurulan Türkiye'nin ilk çok sesli kadın korosu Sirene, geçtiğimiz yıl katıldığı 10. Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması'nda, J.Brahms, G.P. Palestrina, J.Busto, L.Bardos ve şef Volkan Akkoç'un eserleri ile Altın Madalya'nın sahibi olmuştu. Sirene bu yıl besteci Robert Schumann'ın doğum günü şerefine haziran ayında düzenlenen 8. Robert Schumann Koro Yarışması'nda Almanya'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şef Volkan Akkoç röp.

- Merve Berrak röp.

- Canan Bozkurt röp.

- Günseli Seda Çetinkaya röp.

- Sinem Akardoğan röp.

- Provadan detay görüntüler

- Hazırlanan özel 'Adım Kadın' videosunun tamamı

- Kadınlardan 8 Mart mesajı

07.03.2018 - 20.34 Haber Kodu : 180307237

