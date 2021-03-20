Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto etti

İstanmbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla fes edilmesi kadınları sokağa döktü. Kadın Sivil Toplum Kurluuşları ve Şiddete karşı duyarlı kadınlar Kadın Cunayetlerini Durduracağız platformunun çağrısı üzerine Kadıköy'de beraraya geldi.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi toplumda bilinen adıyla da İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle feshedildi ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara tepki gösteren kadınlar ülkenin dört bir yerinde eylem gerçekleştirdi.

'BU HAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kadın örgütleri İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi. Burada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklamayı Fidan Ataselim yaptı. Ataselim'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bıkmayız yılmayız, nice hakkımızı bu meydanda kazandık. AKP’nin koltuğu nasıl titredi ki ne yapacaklarını şaşırmışlar. Eşitlik ve adalet kadınlarla gelecek. Bir gece yarısı çıkarılan kararı geri çektireceğiz. Kadınların yaşamakla beraber, daha eşit ve özgür yaşamasını da istiyoruz. Eşitliğe düşman, özgürlüğe düşman olanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni feshedebileceğini düşünüyor. Tek bir kararla bu haktan asla vazgeçmeyeceğiz."