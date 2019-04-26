Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor

Ankara'da medikal estetik uygulama hekimi Doktor Özgür Koldaş, estetiğe ulaşmak isteyen kadınların yaratıcılıklarının çoğaldığını söyledi. Koldaş, "Kredi çekerek bize başvuranlar oluyor. Günlere girilerek, günlerden elde edilen kazanımları gelip, klinik estetik işlemlere harcar oldular" dedi.

Medikal estetik uygulama hekimi Doktor Özgür Koldaş, 'ameliyatsız estetik' olarak bilinen medikal estetik uygulamalarının başında botoks, dolgu, saç ekimi ve epilasyon geldiğini söyledi. Koldaş ilaç, lazer ve cihazlarla yapılan medikal estetik uygulamalara son yıllarda ilginin giderek arttığını kaydetti. Koldaş, ameliyatlarla yapılan estetiklerde insanların sosyal hayattan koptuğunu, iş yaşantılarını etkilediğini, insanların kalıcı olarak estetikle ilgili beklentilerinin değişmesi üzerine ameliyatsız estetiğin ön plana çıktığına dikkat çekti. Doktor Özgür Koldaş, medikal estetik uygulamalarında birinci sırada botoksun geldiğini söyleyerek, "Kadınlar gördükleri bir dudağın kendisinde olmasını, yanağın kendisine yapılmasını, erkekler ise şık bir saç görüntüsünün kendilerinde olmasını isterler. Botoks sonrasında dolgularla yüzün şekillendirilmesi var. Gözaltlarında kişiyi yorgun gösteren morlukların giderilmesi için dizilerde gördüğümüz dolgun yanakların yapılması isteniyor" diye konuştu.

'KADINLAR KREDİ ÇEKİP, GÜN PARALARIYLA GELİYOR'

Koldaş, estetik uygulamaların bir dönem geliri yüksek kişiler tarafından yaptırıldığını; ancak şimdi herkesin bu hizmete ulaşabildiğini söyledi. Doktor Koldaş şöyle konuştu:

"İlaç sanayiindeki değişiklikler, bu alanda hizmet veren hekim sayısının artması, bu alanın ekonomik seviyesini daha ulaşılabilir hale getirdi. Bunun sonucunda insanlar kendilerinde kısa süreli değişimi deneyerek başladılar. Bundan hoşnut olanlar süreklilik halinde uygulamaları devam ettirdiler. Estetiğe ulaşmak için hanımefendilerin yaratıcılıkları çoğaldı. Kredi çekerek bize başvuranlar oluyor. Günlere girilerek günlerden elde edilen kazanımları gelip, klinik estetik işlemlere harcar oldular. Kadın çalışanlar yaz ve kış aylarında verilen ikramiyeleri estetiğe ayırıyorlar."

'MEDİKAL ESTETİK ÜLKEMİZİN YENİ TİCARET ALANI'

Doktor Özgür Koldaş, son yıllarda medikal estetiğin sağlık turizminde önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak "Erkekler için saç ekimi ülkemizin sağlık turizmindeki en önemli uygulamalarından birisidir. Yine yaz aylarında ülkemize gelen turistler burada çokça medikal estetik uygulamaları yaptırıyor. Saç ekimi, diş tedaviler, cilt uygulamaları bence ülkemizin yeni bir ticaret alanı ve ihraç kalemi diyebilirim" dedi.

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-Doktor Özgür Koldaş ile röp:

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Haber: Nursima ÖZONUR- Kamera:Kaan ULU/ ANKARA,()

