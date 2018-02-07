KADINA PİZZACIDA SİLAHLI SALDIRI; SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Çekmeköy'de hapishaneden 1 hafta önce firar eden Salih Gül, 3 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı Bediha B.'yi çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Bediha B. hastaneye kaldırılırken Salih G. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay Çekmeköy'de Şile yolundaki bir pizzacıda saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bediha B. (42) çalıştığı pizzacıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis, elinde av tüfeği bulunan saldırgan Salih Gül'ü gözaltına aldı. Yaralı Bediha B. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan polis merkezine götürüldü. Saldırgan, polise verdiği ilk ifadesinde, " Benden ayrılmak istedi. Bunu kabullenemediğim için iş yerine giderek vurdum" diye konuştu.

Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saldırganın, 3 yıldır Bediha B. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Salih Gül'ün Bediha B.'nin kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine 1 hafta önce Edirne Açık cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Pizzacıdan görüntü

-Yerdeki fişekler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Röportaj

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Polis merkezinden görüntü

-Şüphelinin çıkışı

-Soruları cevapsız bırakması

-Polis aracına binmesi