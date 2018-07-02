Kadın pilot Semin Öztürk'ün akrobasi uçuş gösterisi nefes kesti

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nde Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün Pitts S-2B uçağıyla yaptığı akrobasi uçuş gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.Semin Öztürk, 14 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek olan etkinliğe katılacağını söyledi.Model Uçak ve Helikopter Festivali, Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde yapıldı. Festivale, aralarında Almanya'dan gelen kadın model helikopter pilotu Simone Zunterer'in de bulunduğu 50'ye yakın pilot katıldı. Pilotlar model uçak, jet ve helikopterleriyle gösteri sundu. Yarışmaya katılan helikopter pilot grubu da uçuş sırasında maket paraşütlerle gösteri sundu.



50 PİLOT KATILDI

Sivrihisar Uluslar arası Sportif Havacılık Merkezi Organize Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, ikinci kez düzenledikleri 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nin ilgi gördüğünü belirtti. Görenoğlu şunları kaydetti:

Yaklaşık 50'ye yakın model uçak pilotu gösterilerde yer alıyorlar. Kendi uçaklarını, jetlerini, kendi hava araçlarını sürüyorlar. Ve izleyicilerle bir araya geliyorlar. Çok keyifli iki günü geçiriyoruz hep birlikte. Ayrıca bu sene Almanya'dan model helikopter pilotu Simone Zunterer aramızda bu sene. Etkinliğimizde Türkiye'nin kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk de yer alıyor. Şahane bir akrobasi şovuyla izleyicileriyle buluşuyor. Ayrıca alanımızda katılımcı pilotlarımıza hem keyifli zaman geçirtirken uçak uçuşlarıyla hem akşamları hangar partimiz var. Müzik eşliğinde yemek yiyerek eğleniyoruz. Alanımızda kamp alanımız var, birçok pilotumuz 2-3 gün geceleri kamp alanımızda konaklıyor. Tamamen havacılıkla iç içe çok güzel bir 2 gün geçiriyoruz burada."



ALMANYA'DAN GELDİ

Almanya'dan gelen model helikopteri ile gösteri sunan Simone Zunterer (33) de " 9 yıldan beri bu hobiyle ilgileniyorum. Helikopter uçurmayı kendim öğrendim. Burada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Kadınlar model uçak ve helikopter pilotluğuna neden fazla ilgi göstermiyor? Bu Öncelikle bu sabır ve teknik gerektiren bir konu olduğu için belki kadınlar çekiniyorlardır. İkinci olarak da kadınlar bunu yapamaz diye önyargıları var. Ama kadınlar burada yavaş yavaş olmaya başlıyor. Dünya çapında 5-6 kadın var, tabi daha çok kadın görmekten mutluluk duyacağım" dedi.



14 TEMMUZ'DA ROMANYA'DA GÖSTERİ SUNACAK

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk (27) de Pitts S-2B uçağıyla akrobasi uçuş gösterisi sundu. Öztürk'ün gösterisi izleyenlerin nefeslerini kesti. Uçuş sonrasında alkışlanan Öztürk, hayranlarına imza verdi. Semin Öztürk önümüzdeki 14 Temmuz'da Romanya'daki uçuş gösterisine katılacağını söyleyerek, "Romanya'dan uçuş için talep aldık ve ben de yurt dışı ilk uçuşumu gerçekleştireceğim 14 Temmuz'da. Bu nedenle çok heyecanlıyız, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her şey şuanda yolunda gidiyor, inşallah Türk Bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Model uçakların,

-model uçak gösterisinden,

-Alman Simone Zunterer'in model helikopter gösterisinden,

-Simone Zunterer'in konusması,

-Model uçak göstearisinden,

-Akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün konuşması,

-Öztürk'ün uçağa binmesi ve uçuşu sırasında,

-Öztürk'ün uçuş sonrasından uçaktan inmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-SİVRİHİSAR,(ESKİŞEHİR) /