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'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu

  CAPİTAL Dergisi tarafından 'Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni' PwC Türkiye iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 6'ncı kez Türkiye'de kadın istihdamına en büyük katkıyı yapan şirket ve gruplar ödüllendirildi.  Capital...

'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu

 

CAPİTAL Dergisi tarafından 'Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni' PwC Türkiye iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 6'ncı kez Türkiye'de kadın istihdamına en büyük katkıyı yapan şirket ve gruplar ödüllendirildi. 

Capital Dergisi tarafından iş yaşamında kadın istihdamının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırmanın ödül töreni, PwC Türkiye Experience Center'da düzenlendi. Törende açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş ve PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın yaptı. Rauf Ateş, konuşmasında, "Kadın dostu şirketler, bir ölçüde iş dünyasından gelen talep ile doğmuş, hayat bulmuş bir araştırmadır. Amacımız, bir yandan farklılık yaratırken diğer yandan da kadın çalışan ve kadın yönetici sayısı ile oranlarındaki değişimi gözlemlemektir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu araştırma, iş dünyasındaki eğilimleri ortaya koyuyor. Fark yaratan şirketlerin kendilerini göstermesini de sağlıyor. Bu açıdan önemlidir, diye düşünüyoruz" dedi.

Kadın Dostu Şirketler Projesi'nin ödül törenini yaptıklarını belirten Haluk Yalçın da şöyle konuştu:

"Günümüzün zorlu ekonomik dönüşüm sürecinde şirketlerimiz bir yandan değer yaratmak bir yandan geleceği yakalamak için değişen rekabet ve çalışma koşullarına uyum sağlamak üzere evrim geçiriyorlar. Ülke olarak önümüzdeki çok değerli on senelik dönemi en yüksek etkinlikte geçirmek zorundayız. Bu nedenle tek saniyemizi boşa geçirmeden her kaynağımızı değerlendirerek bir sıçrama gerçekleştirmemiz gereken bir dönemde başarının ve rekabet gücünün sırrının dijitalleşme, inovasyon ve doğru yeteneklere yatırım yapmaktan geçtiğini çok iyi anlamak zorundayız. Bizim için çeşitliliğin kucaklanması çalışma hayatında eşitliğin sağlanmasının yanı sıra yetenekleri kaçırmadan çok iyi işleyerek çok daha fazla değer yaratmak anlamına geliyor. Bugün burada yaratıcılık ve çözüm üretmek için apoletlerin ve ön yargıların dışarıda bırakılarak girildiği PwC Türkiye teknoloji ve deneyim merkezi PwC Experience Center'da başarının en önemli unsuru çeşitliliği ve yeteneği destekleyen Kadın Dostu Şirketler Projesi'nin ödül törenini yapıyoruz. Bu tek kanatla uçmak yerine geleceğe sıçraması gereken bir ülkenin tüm kaynaklarını harekete geçirmek konusunda ön alan şirketlerin taltif edildiği bir gün ve PwC Türkiye olarak bu amaca katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." 

Törende Teknolojide Kadın Derneği/WTech Yönetim Kurulu üyesi Dilek Duman'ın konuşmasının ardından 'başarı öyküleri' başlıklı oturumda kategori birincileri kendi başarı hikayelerini anlattı.

PwC Türkiye Experience Center'da düzenlenen Kadın Dostu Şirketler 2019 töreninde, 8 ayrı kategoride toplam 40 ödül verildi. Ödül verilen bazı şirketler şöyle:'Kadın çalışan oranı en yüksek olan şirket/Gratis, kadın çalışan sayısı en fazla olan şirket/LC Waikiki, kadın yönetici oranı en yüksek olan şirket/Gratis, kadın yönetici sayısı en fazla olan şirket/LC Waikiki, kadın çalışan oranı en yüksek olan grup/FİBA Grup, kadın çalışan sayısı en fazla olan grup/Koç Topluluğu, kadın yönetici oranı en yüksek olan grup/ FİBA Grup, kadın yönetici sayısı en fazla olan grup/ Sabancı Topluluğu'

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Haber: Bahar DEMİREL/İSTANBUL, () - 

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