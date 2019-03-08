KADIN ASTSUBAYLARDAN, MALEZYALI KADIN TURİSTLERE '8 MART' SÜRPRİZİ

ANKARA () Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, yol kontrol ve uygulama noktasında, Ankara'ya ziyarete gelen Malezyalı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Malezyalı bir grup kadın ve erkek, düzenlenen tur ile Ankara'ya geldi. Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar görev yaptığı Kahramankazan Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nda durduruldu. Kadın astsubaylar, Malezyalı turist kadınlara otobüs içerisinde çiçek dağıtıp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı. Yapılan karşılama ve kutlama nedeniyle büyük mutluluk duyan

Malezyalı misafirler, bol bol fotoğraf çektirdi ve teşekür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Otobüs içinde çiçek verilmesi

- Fotoğraf çektirilmesi

