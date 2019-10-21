KADIKÖY VE GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda toplam 118 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde 6 Ekim'de şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Doğan P.'nin üzerinde 4 gram kokain, 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira ele geçirdi. Şüpheli Doğan P. uyuşturucu maddeyi 21 yaşındaki Bayram K.'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler Doğan P. ile Bayram K. arasında Gaziosmanpaşa TIR garajında uyuşturucu alışverişi için buluşma ayarladı. Bu sırada polis ekiplerini görerek kaçmaya çalışan Bayram K. yakalanarak gözaltına alındı. Bayram K.'nın yapılan üst aramasında satışa hazır 60 paket toz kokain ile 54 gram taş kokain ele geçirildi. Şüphelilerden Doğan P.'nin yapılan sorgulamasında 'Tehdit' ve 'Güveni kötüye kullanmak' suçlarından, Bayram K.'nın 'Dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin ardından 7 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

