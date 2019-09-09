KADIKÖY'DEKİ DİKİZ AYNASI HIRSIZI KAMERADA
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarını çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın dikiz aynalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kadıköy'de...
Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()
Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarını çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın dikiz aynalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy'de 2019 yılında farklı tarihlerde 7 otomobilin 11 dikiz aynası çalındı. Konuyla ilgili olarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri tespit ettiği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Murat D. (20) olduğunu belirledi. Murat D., 02 Eylül'de Kadıköy Yenisahra Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Murat D. çaldığını itiraf ettiği dikiz aynalarını Bostancı Sanayi Sitesinde bir işyerine sattığını itiraf etti. Gözaltına alınan Murat D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin otomobillerden dikiz aynalarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-Dikiz aynalarının çalınması
-Genel ve detaylar
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