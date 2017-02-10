KADIKÖY'DEKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber - Kamer: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL

Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganların birbirine ateş etmesi ve çevrede yaşanan panik görülüyor..

Kadıköy Kızıltoprak Cami sokakta silahlı iki kişi arasında yaşanan çatışmada iki saldırgan ve yoldan geçen bir kadın yaralanmıştı.Yaşanan çatışma bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, silahlı iki kişinin birbirine ateş ettiği görülüyor. Silahlı kişiler, daha sonra koşarak sokaktan ayrılıyor. Görüntülerde, sokakta yaşanan panikte görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Silahlı kişilerin ateş etmesi

-Diğer kişinin aracın arkasında saklanması

-Yaşanan kovalamaca

-Sokakta yaşanan panik

