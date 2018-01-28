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KADIKÖY'DE YOLCU OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 6 YARALI//ek bilgilerle

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   Kadıköy'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs,  6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi...

KADIKÖY'DE YOLCU OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 6 YARALI//ek bilgilerle

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
Kadıköy'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs,  6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yarallılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozyatağı Bağlantı Yolu 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Köseoğlu'nun (35) kullandığı 41 EF 293 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından  önce ışıklarda bekleyen iki otomobile ardından orta şeride çıkarak karşı yönden gelen yönden gelen 4 otomobile çarptı.  Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarptığı otomobiller içerisinde sıkışan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Trafiğe kapatılan cadde, kazada hareket kabiliyetini yitirenotomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Araçlardan görüntü
-Araçların çekilmesi
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

27.01.2018 - 23.45 Haber Kodu : 180127224

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