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KADIKÖY'DE TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL   Kadıköy'de kaza yapan aracın sürücüsü yaralandı. Bostancı Şemsettin Günalyay Caddesi'ndeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Maltepe'den Kadıköy'e ilerleyen İlfan Erdem (66) direksiyon...

KADIKÖY'DE TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL  
Kadıköy'de kaza yapan aracın sürücüsü yaralandı.
Bostancı Şemsettin Günalyay Caddesi'ndeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Maltepe'den Kadıköy'e ilerleyen İlfan Erdem (66) direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yaralı kadını araçtan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 


Görüntü Dökümü:
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-Yan yatan aracın görüntüsü
-Ambulans ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Kazaya karışan diğer aracın görüntüsü
-Görgü yanıkları ile röp
-Genel ve detay görüntüler


 

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