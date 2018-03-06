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 KADIKÖY'DE TONLARCA DEMİRİN ALTINDA CAN PAZARI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Kadıköy'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı. Olay Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.  TIR'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir...

 KADIKÖY'DE TONLARCA DEMİRİN ALTINDA CAN PAZARI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Kadıköy'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.
Olay Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.  TIR'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralı kişi demirlerin altından çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralıyı kurtarma çalışmaları
-Yaralının demirler altından çıkarılması
-Hastaneye kaldırılması

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