KADIKÖY'DE TAKSİYE ATEŞ AÇTILAR: 1 YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy'de park halindeki taksiye motosikletten ateş açıldı. Olayda yoldan geçmekte olan bir vatandaş seken mermiden yaralandı.

Olay,Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesinde saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Metro istasyonun önünde müşteri bekleyen Tarık Tekin'in sürücüsü olduğu 34 THB 99 plakalı taksiye motosikletteki kasklı iki kişi tarafından ateş açıldı. Mermiler taksiye isabet ederken olayda taksi sürücüsü yara almadan kurtuldu. Saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yolda yürüyen Mehmet Okuyucugil ise seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okuyucugil ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okuyucugil'in durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise cadde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili çevreden bilgi topladı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri taksinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalama çalışması sürüyor.



Görüntü dökümü

-------------------------------

-Olay yeri

-Taksi isabet eden kurşun

-Yerdeki boş kovanlardan detay

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Sağlık ve polis ekipleri

-Cadde alınan güvenlik önlemi

-Sağlık ekipleri yaralıyla müdahale etmesi

-Genel ve detaylar



