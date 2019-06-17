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KADIKÖY'DE SON 2 AYDA 12 EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () Kadıköy'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişiyi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye Erenköy Mahallesi'nde 13 Haziran'da gerçekleştirilen...

KADIKÖY'DE SON 2 AYDA 12 EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()
Kadıköy'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişiyi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye Erenköy Mahallesi'nde 13 Haziran'da gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Enis A.'yı (31) kısa sürede yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan Enis A. gözaltına alınırken, polis ekipleri, çalışmaların devamında olayın diğer şüphelileri Yasin D.(20), Arif Y.(18), Deniz Y.(30), Sebahattin Y.'yi (56) de aynı gün içersinde yakaladı. Yasin D.'nin üst aramasında 2 kol saati ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. 

2 AYDA 12 HIRSIZLIK
Polis şüphelilere yönelik geçmişe dönük yaptığı çalışmada şüphelilerin, 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında Kadıköy'de farklı tarihlerde 12 ayrı evden hırsızlık suçuna karıştıklarını tespit etti. 
Şüphelilerden Enis. A.'ın 17, Arif Y.'nin 21,  Yasin D.'nin 18 suçtan kaydı olduğu ve 3 şüphelinin de yoklama kaçağı olarak arandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık yapmak için adına araç kiralanan Deniz Y. ve çalınan malzemeleri satın aldığı iddia edilen Sebahattin Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Y., Enis A. ve Yasin D. 15 Haziran'da adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin binaya girmesi
-Şüphelilerin ev içinden görüntüsü
-Şüphelilerin kaçması
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Genel ve detaylar 
 

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