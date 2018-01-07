KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (ek görüntülerle)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İddiaya göre aracın teslimiyle ilgili valelerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda bir kişi de yaralandı.



Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre restauranttan çıkmak isteyen iki müşteriyle valeler arasınad araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı.



3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.



ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Saldırının ardından olay yerine gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, ekiplerden bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Saldırı anını anlatan görgü tanıklarından Murat Yılmazer, saldrıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla, emin değiliz ama yan tarafımızdaki mekanın hemen yanındaki açık alanda, kimliğini bilmediğimiz bir arkadaşın iki kişiyle tartışması sonucu, silahla yaralama bildiğimiz kadarıyla hadise bu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Güvenlik önlemi alınması

-Yerde yatan ceset

-Olay yeri inceleme ekipleri

-İçeriden çıkan müşteriler

-Görgü tanıyla röp.

-Yerde boş kovanlar

-Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü (04.26Beyaz gömlekli)

-Cesedin kaldırılması araca konması(EK)

-Genel ve detaylar

