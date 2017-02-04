Kadıköy'de polis müdahalesi

KADIKÖY'de 'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi sırasında devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemcileri biber gazı ve jop kullanarak dağıttı. Grup ile polis arasında kalan küçük bir kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.Kadıköy, Bahariye Caddesi üzerinde bir grup akşam saatlerinde 'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi yaptı. Polis, gösterinin izinsiz olduğunu bildirerek gruptan eylemi sonlandırmasını istedi. Bu sırada kalabalıktan devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen bir eylemci sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest kalmasını isteyen kalabalıktan bazı kişiler, polise mukavemet gösterdi. Bunun üzerine polis kalabalığı biber gazı ve jop kullanarak dağıtmaya çalıştı. Polisin sert müdahalesini çevredeki vatandaşlar alkışlarla protesto etti.Müdahale sırasında 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi eylemci kalabalığın dağıtılmasının ardından polis merkezine götürüldü.

KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müdahale sırasında bir anne ve yanındaki kızı polis ile eylemciler arasında kaldı. Küçük kız korkarak gözyaşlarına boğuldu. Polisin güvenlik önlemi devam ediyor.

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