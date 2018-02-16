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KADIKÖY'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI 

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada araçtaki iki kişi yaralandı.  Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul Medeniyet...

KADIKÖY'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI 

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada araçtaki iki kişi yaralandı. 
Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul Medeniyet Üniversitesi mevki yan yolda meydana geldi.  İddiaya göre Kadiköy istikametinden Ankara  istikametinde ilerleyen 41 YS 247 plakalı otomobil, sürücüsü Atakan Oğuz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 
 
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüsünün otomobil içerisinde sıkıştığını görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuz'u yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 
 
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Yaralı olarak otomobil içerisinden çıkarılan Atakan Oğuz ve kaza esnasında otomobilde bulunan hafif sıyrıklarla kurtulan Yonca Tut ilk müdahalenin ardından S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü görülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
Görüntü Dökümü
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-Ambulans aracı
-Sağlık ekipleri
-Polis ekipleri
-Çevredeki vatandaşlar
-Hurdaya dönen otomobilden detaylar
-Otomobilin çekici yardımıyla çekilmesi
-Genel ve detaylar

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