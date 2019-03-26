KADIKÖY'DE KOPAN ELEKTRİK TELİ TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU

*Dün de aynı yerde tel kopmuştu.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamıyor. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekiplerin onarım çalışması devam ediyor. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Onarım çalışmalarından görüntü

-Tramvaydan görüntü

-Kopan telin görüntüsü

-Tramvayın görüntüsü

-Genel ve detay