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 KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde yakalanan  45...

 KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi.
Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde yakalanan  45 yaşındaki Serdar K.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de iki defa intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Serdar K.'nin emniyetteki ifadesinde, kilise görevlilerinin kendisine iyi davranmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K. sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Şüpheli Serdar K.'nın adliyeye sevk görüntüsü
-Serdar K.'nın adliyeye girmesi
-Genel ve detaylar 

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