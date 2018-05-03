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KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRI; ŞÜPHELİ HASTANEYE YATIRILDI

Çağatay KENARLI / İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., tedavi görmesi için polis ekipleri tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman...

KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRI; ŞÜPHELİ HASTANEYE YATIRILDI

Çağatay KENARLI / İstanbul
Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., tedavi görmesi için polis ekipleri tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.
Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., dün çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Serdar K. polis ekipleri tarafından tedavi görmesi için bugün Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Görüntü Dökümü(ARŞİV)
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(Güvenlik Kamerası)
-Şüpheli Serdar K.'nın kilise önündeki çöpleri dağıtması
-Şüphelinin adliyeye sevki

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