- KADIKÖY'DE İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI (3)

- Büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul

Kadıköy Kurbağlıdere'deki ıslah çalışmaları sırasında,Göztepe Köprüsü'nden geçen doğalgaz borusu delindi.

Kadıköy D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı. Göztepe Köprüsü yakınlarında saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda etrafa büyük bir gürüytüyle doğalgaz sızmaya başladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekipleri boruya gelen gazı kesti. Boruda kalan gazın boşalmasının ardından İGDAŞ ekipleri borunun onarım çalışmalarına başladı. Bu arada, çalışma nedeniyle Göztepe Köprüsü altındaki yan yol trafiğe kapatıldı. Hasar nedeniyle doğalgaz alamayan bölgenin bulunmadığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İş makinesinin görüntüsü

-sızan gazın görüntüsü

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar