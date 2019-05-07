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KADIKÖY'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY'de  eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı Türkay Cucur ve polis ekipleri tarafından Sarıyer'de yakalanmıştı. Türkay Cucur, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş...

KADIKÖY'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY'de  eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı Türkay Cucur ve polis ekipleri tarafından Sarıyer'de yakalanmıştı. Türkay Cucur, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Olay dün Kızıltoprak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşanmıştı. Gece eşiyle tartışan Türkay Cucur, eşi Billur Cucur’u (40) defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan Türkay Cucur Sarıyer'de yakalanarak ifadesi alınmak üzere dün akşam saatlerinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilmişti. Karısını öldüren Türkay Cucur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZANLININ EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Zanlı Türkay Cucur'un emniyette alınan ifadesinde eşiyle tartıştığını, eşinin kendisini rencide edici sözler söylediğini ve buna öfkelenerek eşini bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü 
-zanlının emniyetten çıkışı
-zanlının polis otosuna bindirilmesi
-polis otosunun ayrılması

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