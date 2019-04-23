KADIKÖY'DE ÇOCUKLARA BEDAVA '23 NİSAN' DONDURMASI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Kadıköy'de bir dondurma dükkanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Kadıköy Göztepe'de bulunan bir dondurma dükkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı şerefine çocuklara ücretsiz dondurma dağıtacağını duyurdu. Okullarında yaptıkları 23 Nisan kutlamalarının ardından aileleriyle dondurmacıya gelen minik öğrenciler, çifte bayram yaşadı.

"ŞU ANDA DÜKKANIMIZDA 600 ÇOCUĞA DONDURMA VERDİK"

Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu "Bugün 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı. Bu vesileyle biz de çocuklarımıza ve yakın çevremize İstanbul'daki bütün çocuklarımıza duyuru yaptık. Dondurmalar ücretsiz. Gün boyu dondurma dağıtıyoruz. Hava da çok güzel. Çocuklarımızın bu vesileyle hem bayramlarını şenlendirmek hem de güzel bir jest yapmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Gün boyu bütün İstanbul çocuklarına dondurmalarımız ücretsiz. Depomuzda bir sürü dondurma var, hazır ve çocukları bekliyor. 500- 600 çocuğa dondurma dağıtmış bulunuyoruz şu ana kadar. Devamı da gelecek bekliyoruz" dedi. Dondurma yemeye gelen minik bir öğrenci şunları söyledi; "Bugün biz çifte bayram yaşadık. Hem 23 Nisan bayramı hem de dondurma bayramı yaptık."

Görüntü dökümü:

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-Dondurma dükkanından görüntüler

-Dondurma yemeye gelen çocuklar

-Dükkan sahibi ile röp

-Minik öğrenciler ile röp

-Genel ve detay