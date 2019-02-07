KADIKÖY'DE BİR BİNANIN YIKIMI SIRASINDA KALDIRIMA KOLON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Kadıköy Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi üzerinde belediye tarafından yıkımı yapılan bir binanın ana kolonlarından biri kaldırıma düştü. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda o sırada kaldırımdan geçen kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkım yapılan binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı. Görgü tanıkları yıkım sırasında güvenlik önlemi alınmadığını iddia etti.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Kolonun görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Genel ve detaylar