KADIKÖY'DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI ARAÇ KAZA YAPTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy'de 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.

Kaza,Rasimpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Erol Bayhan'ın kullandığı otomobil 41 DT 225 plakalı otomobil Bayhan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmasının etkisiyle otomobilin içerisine sıkışan Erol Bayhan ve yolcu kısmında oturan Enes Dalkılıç(14) yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Erol Bayhan'ı kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayhan ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Dalkılıç ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Erol Bayhan'ın durumu ağır olduğu öğrenilirken Enes Dalkılıç'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ve polis ekipleri

-Otomobilin içerisine sıkışan sürücü

-Ambulansı içerisinde tedavi altına alınan Enes Dalkılıç

-Sıkışan sürücü ambulansa konulması

-Kazayı izleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

