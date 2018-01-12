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KADIKÖY'DE 10. KATTAN DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL   Kadıköy'de 10. kattan düşen  22 yaşındaki Mert Arabacıoğlu hayatını kaybetti. Olay, Koztayağı Mahallesi, Dirlik Sokak'ta bulunan 11 katlı bir binanın onuncu katında saat 00.00 sıralarında...

KADIKÖY'DE 10. KATTAN DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL  
Kadıköy'de 10. kattan düşen  22 yaşındaki Mert Arabacıoğlu hayatını kaybetti. Olay, Koztayağı Mahallesi, Dirlik Sokak'ta bulunan 11 katlı bir binanın onuncu katında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam anne ve babasıyla vakit geçiren Mert Arabacıoğlu(22) odasına çekildi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Arabacıoğlu  odasının penceresinden binanın bahçesine düştü. Olayı n ardından komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arabacıoğlu'nu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne  kaldırdı. Tedaviye alınan Arabacıoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve apartmanın bahçesinde delil araştırması yaparken polis olayın düşme sonucunda mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.
 
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Apartmandan görüntü
-Olay yaşandığı daire inceleme yapan polisler
-Apartmanın bahçesinde inceleme yapanlar
-Genel ve detaylar
 

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