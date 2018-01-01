- KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ'NDE 2018'E BÖYLE GİRDİLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 2018'e coşkuyla girildi. Caddeye gelenler davul zurna oynadı
Yeni yıla girilmesinin ardından vatandaşlar dilek feneri yaktı. Kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Bazı sürücüler ise yeni yıla girerken araçtan inerek oyun havası çalıp cadde üzerinde oynadılar. Polis kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun güvenlik
önlemleri aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yaya olarak gezen polisler
-Davul zurna eşliğinde zeybek oynanması
-Halay çekilmesi
-Dilek feneri yakılması
-Vatandaşlarla röp
-Yoğun araç trafiği
-Araçtan inip oynayanlar
-Genel ve Detay