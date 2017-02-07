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KAÇAK PKK/KCK ÜYESİ, SARIYER'DE JANDARMANIN OPERASYONUYLA YAKALADI

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul Terör örgütü PKK/KCK örgütü mensubu 1 kişi İstanbul Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan...

KAÇAK PKK/KCK ÜYESİ, SARIYER'DE JANDARMANIN OPERASYONUYLA YAKALADI

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

Terör örgütü PKK/KCK örgütü mensubu 1 kişi İstanbul Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan S.Y.'nin, önümüzdeki günlerde örgütsel faaliyetlerde bulunmak üzere Sarıyer Garipçe Mahallesi'ne geldiğini tespit etti.

S.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. PKK'nın Bağcılar İlçe Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Jandarmanın S.Y.'nin bağlantılı olduğu terör örgütü mensuplarıyla ilgili araştırma yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-S.Y.'nin jandarmadan çıkışı

-S.Y.'nin jandarma aracına bindirilmesi

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