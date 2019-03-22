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Kaçak maden ocağında ölen işçi toprağa verildi

  Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Soner Tarhan (48) gözyaşları arasında toprağa verildi. Soner Tarhan'ın yaza evlenecek olan oğlunun düğün...

Kaçak maden ocağında ölen işçi toprağa verildi

 

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Soner Tarhan (48) gözyaşları arasında toprağa verildi. Soner Tarhan'ın yaza evlenecek olan oğlunun düğün masraflarını karşılamak için kaçak ocağa girdiği ortaya çıktı.
Göçük, dün öğle saatlerinde kaçak maden ocağında meydana geldi. Ocakta kömür üretimi yapan Soner Tarhan, tavan çökmesi sonucu göçüğün altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekibi, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Tarhan'ın cansız bedenini ocaktan çıkardı.
Soner Tarhan için Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taştan, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve işçinin yakınları katıldı.
EVLENECEK OĞLUNA DESTEK OLMAK İSTEDİ
Evli ve 3 çocuk babası olan Soner Tarhan'ın oğlu Emre Tarhan'ın yaza yapmaya planladıkları düğünün masrafları için kaçak maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Bir süre önce özel maden ocağından emekli olan Soner Tarhan'ın 8 yaşındaki ikiz çocukları Ecem ve Efe ile oğlu Emre ve eşi Kader Tarhan cenazede güçlükle ayakta durabildi. Soner Tarhan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi N.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.K.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze töreninden detaylar
-Cenazenin taşınması
-Cenaze namazı
-Dua ve helallik alınması
-Evlenecek olan Emre Tarhan'dan detaylar

Süre: (4:56) Boyut: (533 MB)

ZONGULDAK, ()- 

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